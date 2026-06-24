Onda tropical y vaguada provocarán lluvias en gran parte del país este miércoles

Motorista se desplaza en un día de lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas en el país continuarán favorables para la ocurrencia de lluvias en distintas regiones, debido al paso de una onda tropical, la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos del viento.

Desde tempranas horas de la mañana, el organismo prevé que se registren chubascos aislados y pasajeros en localidades de las regiones noreste, sureste y la Cordillera Central.

Durante la tarde, las precipitaciones se intensificarán en forma de aguaceros moderados, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas, principalmente en las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi.

Para la noche, también se esperan chubascos de corta duración en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

Temperaturas calurosas y polvo del Sahara

La entidad meteorológica indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Pronóstico para el jueves

Para el jueves, el Indomet pronosticó que desde la madrugada y durante la mañana se producirán chubascos locales y tronadas aisladas en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, a consecuencia de los efecto de la vaguada y la humedad dejada por la onda tropical.

En horas de la tarde, las lluvias disminuirán en gran parte de estas localidades y se concentrarán de manera dispersa en áreas cercanas a la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el viernes, el organismo prevé una disminución de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de un sistema de alta presión, la presencia de polvo del Sahara y una reducción de la humedad disponible en la masa de aire.

No obstante, podrían registrarse chubascos aislados durante la mañana en sectores del litoral caribeño y la región noreste, asociados al arrastre de humedad provocado por el viento cálido y húmedo del este/sureste.