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El COE coloca bajo alerta verde a Santo Domingo y el Distrito Nacional por efectos de onda tropical

El organismo de socorro también emitió alerta verde para las provincias Azua, San Cristóbal, Peravia y Barahona

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    El COE coloca bajo alerta verde a Santo Domingo y el Distrito Nacional por efectos de onda tropical
    Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día lluvioso. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la tarde de este jueves alerta verde para seis provincias del país, debido a los efectos de una onda tropical que ha provocado precipitaciones sobre poblados del nordeste y sureste.

    Ante las lluvias que podrían generar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el organismo colocó bajo alerta verde a las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, Azua, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

    El COE indicó, además, que las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas y repentinas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

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    Asimismo, recomendó a los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente quienes viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

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    Infografía
    Mapa del COE con las provincias bajo alerta. (FUENTE EXTERNA)
    • El organismo señaló que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    Boletín meteorológico

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, además de las lluvias registradas en algunos puntos del país durante las horas de la mañana, para la tarde se prevé que los efectos asociados al ciclo diurno generen incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

    Según el organismo meteorológico, estas condiciones podrían presentarse en demarcaciones ubicadas en las regiones sureste, nordeste, cordillera Central, valle del Cibao, suroeste y la zona fronteriza.

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