Aguaceros continuarán este jueves por incidencia de onda tropical y vaguada

Vehículos transitan por la carretera Sánchez bajo las lluvias registradas el sábado 6 de junio de 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Desde las primeras horas de este jueves se han registrado aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en localidades de la porción oriental, noreste y sureste del país, como consecuencia de una onda tropical ubicada en el centro del territorio nacional y una vaguada al oeste del país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al indicar que estas condiciones continuarán observándose durante las próximas horas en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega y algunos sectores del Gran Santo Domingo, aunque de manera gradual irán disminuyendo.

Para la tarde, el organismo prevé que la onda tropical se aleje del país. Sin embargo, la humedad dejada tras su paso y los efectos asociados al ciclo diurno favorecerán la ocurrencia de aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre localidades del noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza hasta las primeras horas de la noche.

Durante la noche, volverá a prevalecer un cielo con nubes dispersas y despejado en gran parte del territorio nacional.

Ambiente caluroso

La entidad meteorológica señaló que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara. En las últimas 24 horas, la temperatura máxima más alta registrada en el país fue de 37.6°C en Santiago Rodríguez.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Pronóstico para el viernes

Para este viernes, las condiciones meteorológicas estarán determinadas por un sistema de alta presión que limitará el contenido de humedad en la masa de aire sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el Indomet, las precipitaciones que puedan presentarse estarán asociadas al viento del noreste generado por dicho sistema y a los efectos del ciclo diurno. Durante la mañana se observarán chubascos aislados sobre poblados del noreste.

Para la tarde y hasta las primeras horas de la noche se esperan otros chubascos y tronadas aisladas en localidades del sureste y la cordillera Central.