¿Podría estar relacionado con los terremotos de Venezuela el sismo registrado este viernes en RD?

El epicentro del sismo de magnitud 5.0 se localizó a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El sismo de magnitud 5.0 registrado este viernes en aguas del Caribe podría tener alguna relación con los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela, debido a que ambos eventos están vinculados con la actividad de la placa del Caribe, explicó el director de la Oficina Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ramón Delanoy.

"Sí, puede tener alguna relación ya que el temblor ocurrió en la placa del Caribe y los terremotos de Venezuela ocurrieron en el borde de la placa del Caribe, donde colisiona con la placa sudamericana. Así que puede haber alguna relación", expresó.

No obstante, afirmó que en el territorio nacional se registran movimientos sísmicos de manera habitual, independientemente de los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela.

Actividad sísmica

El especialista señaló que tras ocurrir un terremoto de gran magnitud en la región, es normal que se registren movimientos sísmicos en otros puntos del Caribe.

Como ejemplo, mencionó el sismo de magnitud 5.1 ocurrido la mañana de este viernes frente a la costa del Pacífico de Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales.

Explicó que este comportamiento responde al movimiento constante de las placas tectónicas.

"Es normal porque las placas, al moverse en un sitio con un terremoto de gran magnitud, quedan algo inestables y buscan acomodarse, es decir, seguir su ritmo normal de movimiento continuo, entonces buscan estabilizarse", sostuvo.

Posibles réplicas y recomendaciones

Delanoy indicó que, tras el sismo de magnitud 5.0 registrado este viernes al sur de Boca de Yuma, es posible que ocurran réplicas, aunque muchas de ellas pueden ser de baja intensidad y pasar desapercibidas para la población.

"Normalmente ocurren pequeños temblores, aunque la población no los siente, pero sí ocurren réplicas después de temblores de cierta magnitud", explicó.

Ante este tipo de eventos, el director de la Oficina Nacional de Sismología instó a la población mantener la calma y buscar un lugar seguro para resguardarse.

Indicó que las personas deben alejarse de ventanales y superficies de cristal para evitar lesiones en caso de que estos se rompan. También recomendó a permanecer en áreas abiertas cuando sea posible o, si se encuentran dentro de una edificación, ubicarse cerca de columnas o elementos estructurales que ofrezcan mayor protección.

Asimismo, llamó a evitar colocarse debajo de objetos que puedan caer, como lámparas u otros elementos pesados, durante un movimiento sísmico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:06 del mediodía (hora local), con epicentro ubicado a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, y a una profundidad de 71.3 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).