×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Sismo de magnitud 5.0
Sismo de magnitud 5.0

Se registra sismo de magnitud 5.0 al este de República Dominicana

El movimiento telúrico ocurrió este viernes al mediodía con epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma y una profundidad de 71.3 kilómetros, según el USGS

    Expandir imagen
    Se registra sismo de magnitud 5.0 al este de República Dominicana
    El sismo de magnitud 5.0 tuvo su epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en aguas del Caribe, y fue sentido de forma leve en varias localidades del este de la República Dominicana.

    Un sismo de magnitud 5.0 se registró este viernes 26 de junio, a las 12:06 p. m. (hora local) en aguas del Caribe, con epicentro ubicado a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

    El organismo informó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 71.3 kilómetros, una característica que suele disminuir la intensidad de las sacudidas en la superficie y reducir el riesgo de daños importantes.

    Según el portal especializado VolcanoDiscovery, el terremoto fue detectado inicialmente apenas tres minutos después de ocurrir y posteriormente confirmado con datos del USGS.

    La plataforma señaló que, con base en la información sísmica preliminar, no se espera que el evento haya provocado daños significativos, aunque sí pudo ser percibido como una vibración leve por miles de personas en distintas localidades del este del país.

    El reporte indica que el temblor pudo sentirse con mayor claridad en Boca de Yuma, ubicada a 58 kilómetros del epicentro, así como en San Rafael del Yuma, La Romana, Punta Cana, Higüey y San Pedro de Macorís, donde residentes habrían experimentado una sacudida de intensidad débil a muy débil.

    Expandir imagen
    Infografía

    Más

    • Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al sismo. Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.
    • Este movimiento telúrico ocurre en un contexto de alta actividad sísmica en la región del Caribe durante los últimos días, lo que ha mantenido en alerta a los organismos de vigilancia geológica de varios países.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.