Se registra sismo de magnitud 5.0 al este de República Dominicana

El sismo de magnitud 5.0 tuvo su epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en aguas del Caribe, y fue sentido de forma leve en varias localidades del este de la República Dominicana.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este viernes 26 de junio, a las 12:06 p. m. (hora local) en aguas del Caribe, con epicentro ubicado a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El organismo informó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 71.3 kilómetros, una característica que suele disminuir la intensidad de las sacudidas en la superficie y reducir el riesgo de daños importantes.

Según el portal especializado VolcanoDiscovery, el terremoto fue detectado inicialmente apenas tres minutos después de ocurrir y posteriormente confirmado con datos del USGS.

La plataforma señaló que, con base en la información sísmica preliminar, no se espera que el evento haya provocado daños significativos, aunque sí pudo ser percibido como una vibración leve por miles de personas en distintas localidades del este del país.

El reporte indica que el temblor pudo sentirse con mayor claridad en Boca de Yuma, ubicada a 58 kilómetros del epicentro, así como en San Rafael del Yuma, La Romana, Punta Cana, Higüey y San Pedro de Macorís, donde residentes habrían experimentado una sacudida de intensidad débil a muy débil.

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Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al sismo. Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Este movimiento telúrico ocurre en un contexto de alta actividad sísmica en la región del Caribe durante los últimos días, lo que ha mantenido en alerta a los organismos de vigilancia geológica de varios países.

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