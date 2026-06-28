Onda tropical y vaguada llegan este lunes y generarán chubascos aislados

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes la aproximación de una onda tropical, combinada con una vaguada en altura, favorecerá la ocurrencia de incrementos nubosos con chubascos aislados en distintas zonas del país.

Durante la mañana, antes del mediodía, la entidad prevé chubascos aislados sobre las provincias de La Altagracia, El Seibo y La Romana, entre otras localidades del este.

Mientras que en horas de la tarde, las condiciones atmosféricas propiciarán aguaceros locales de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y provincias cercanas.

Para la noche, las precipitaciones comenzarán a disminuir tanto en intensidad y frecuencia, generándose solo algunos chubascos con tronadas aisladas en Santiago Rodríguez, Valverde y Elías Piña.

Temperaturas calurosas

Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.