Pronostican lluvias por vaguada y temperatura máxima de 34 °C para este domingo

Un motorista se hidrata en un lunes caluroso en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las condiciones del tiempo en el país estarán influenciadas este domingo por una vaguada, lo que favorecerá la ocurrencia de chubascos y aguaceros dispersos en varias provincias, mientras que las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año y la presencia de polvo del Sahara.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la mañana se prevén chubascos dispersos en las provincias La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, La Vega, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

En horas de la tarde, los efectos de la vaguada generarán incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en localidades de Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi. Según el organismo, las precipitaciones disminuirán gradualmente en la noche.

Sin amenaza para el país

El Indomet también informó sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas ubicada al sureste de las costas de Estados Unidos, con una probabilidad baja, de alrededor de un 20 %, de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días.

El organismo precisó que, debido a su ubicación y distancia, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Persistirá el ambiente caluroso

Las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 a 25 °C y máximas de 32 a 34 °C.

La vaguada seguirá incidiendo en los próximos días

Para la mañana del lunes, el Indomet pronostica algunos chubascos hacia poblados en la porción oriental del territorio, asociados a la nubosidad que transporte el viento.

En la tarde, la vaguada favorecerá algunos incrementos nubosos acompañados de aguaceros y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche hacia las provincias: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Azua.

El martes, la vaguada continuará provocando incrementos nubosos, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche, con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en provincias del noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.