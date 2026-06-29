Temperaturas calurosas y lluvias por onda tropical dominarán el clima este lunes

Las condiciones del tiempo en el país seguirán dominadas por temperaturas calurosas y la aproximación de una onda tropical, la cual favorecerá la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, desde la madrugada de este lunes se ha producido chubascos dispersos en la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná por la llegada de la onda tropical. E precipitaciones se extenderán durante la mañana hacia otras localidades de la región sureste.

Para la tarde, se prevé que las lluvias se concentren en Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de San Juan y Elías Piña, entre otras zonas cercanas, donde se esperan aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente durante la noche.

Sistema sin peligro

El Indomet también informó sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas ubicada al sureste de la costa este de Estados Unidos.

Según el organismo, el sistema mantiene una baja probabilidad, de alrededor de un 10 %, de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días y, por su posición y distancia, no representa peligro para la República Dominicana.

Persistirá el calor

El organismo indicó que continuará la sensación térmica elevada debido a las altas temperaturas, el incremento de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara. Por lo que recomiendan a la población hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera y de colores claros, además de evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C a 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.

Pronóstico para el martes y el miércoles

Para este martes, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el Indomet pronosticó chubascos en La Altagracia, El Seibo, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias, debido a la incidencia de otra onda tropical.

En la tarde, la actividad lluviosa se concentrará en La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y otras localidades cercanas, donde se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para el miércoles, se espera que una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera favorezca chubascos durante la mañana en La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y provincias cercanas.

En horas de la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre localidades de la Cordillera Central.