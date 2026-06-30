Vaguada y onda tropical generarán aguaceros este martes, pero persistirán altas temperaturas

Un motorista se hidrata para mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que una vaguada y el paso de una onda tropical seguirán incidiendo en las condiciones del tiempo en el país provocando lluvias y tormentas eléctricas.

De acuerdo con el organismo, desde la madrugada se han registrado lluvias aisladas que continuarán durante las primeras horas de la mañana en las provincias La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona, entre otras.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, ambos fenómenos, en combinación con el calentamiento diurno, favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del sureste, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Ambiente caluroso

El Indomet informó que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada debido a la combinación de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara.

Ante esto, recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Sistema sin peligro

El organismo informó sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas ubicada al sureste de la costa este de los Estados Unidos.

Este sistema presenta una probabilidad baja, de un 10 %, de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y en los próximos siete días. No obstante, debido a su ubicación y distancia, no representa peligro para la República Dominicana.

Condiciones para el miércoles y jueves

Para este miércoles, desde las primeras horas de la mañana se esperan chubascos con posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en el litoral caribeño y la región nordeste, debido a una vaguada y a la humedad dejada por el paso de la onda tropical.

En la tarde y durante las primeras horas de la noche, el aumento de la humedad y el calentamiento diurno favorecerán aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del sureste, nordeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el jueves, se prevé que la vaguada siga incidiendo en el país y permanezca la humedad asociada al paso de la onda tropical.

Durante la mañana se esperan chubascos dispersos en localidades costeras del sureste y nordeste. En la tarde y las primeras horas de la noche, el Indomet prevé aumentó de la nubosidad, con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas, principalmente en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.