La sensación térmica continuará elevada este miércoles, pese a aguaceros que generará vaguada

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles se registrarán lluvias en distintas provincias del país debido a la combinación de una vaguada, la humedad dejada por el paso de una onda tropical y el calentamiento vespertino.

Sin embargo, el calor se sentirá con mayor intensidad debido a la elevada sensación térmica por la presencia de humedad y polvo del Sahara.

Durante las horas de la mañana, el organismo prevé chubascos en las provincias San Cristóbal, El Seibo, San Pedro de Macorís, Samaná y otras localidades, debido a la nubosidad transportada por el viento sobre el territorio nacional.

Para la tarde, los efectos de la vaguada, la humedad dejada tras el paso de la onda tropical y el calentamiento vespertino provocarán nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones afectarán a las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Independencia y Bahoruco.

En la madrugada continuarán ocurriendo algunos chubascos hacia poblados de la costa Sur.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que la sensación térmica continuará elevada debido a la combinación de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara, por lo que recomendó a la población a mantenerse hidratados, vestir ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C.

Vaguada seguirá incidiendo

Para el jueves, el Indomet pronosticó que la vaguada seguirá aportando condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos dispersos durante la mañana sobre localidades del noreste, sureste y suroeste.

Después del mediodía se esperan incrementos nubosos acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia, Baoruco, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo.

El viernes se prevé que la vaguada continúe generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas durante la tarde y las primeras horas de la noche en localidades de las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.