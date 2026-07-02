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altas temperaturas Gran Santo Domingo
altas temperaturas Gran Santo Domingo

Altas temperaturas seguirán afectando al país durante los próximos días; sensación térmica alcanzará hasta 41 grados

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición al sol en horas pico

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    Altas temperaturas seguirán afectando al país durante los próximos días; sensación térmica alcanzará hasta 41 grados
    La sensación térmica más elevada se registrará principalmente en localidades del noroeste, norte y suroeste del país. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Las altas temperaturas continuarán incidiendo sobre gran parte del territorio nacional durante los próximos días, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se prevén máximas entre 32 y 34 grados Celsius.

    Sin embargo, en algunos sectores los valores podrían ser superiores y la sensación térmica situarse entre los 39 y 41 grados, de acuerdo con el meteorólogo Juan De la Rosa.

    El especialista del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que el ambiente caluroso persistirá al menos durante los próximos tres días debido a la combinación del viento cálido y húmedo del sureste, la época del año y la presencia de concentraciones leves a moderadas del polvo del Sahara.

    RELACIONADAS

    Zonas afectadas

    De la Rosa indicó que la sensación térmica más elevada se registrará principalmente en localidades del noroeste, norte y suroeste del país.

    Entre las provincias que podrían experimentar las temperaturas más altas mencionó a Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Jimaní, Santiago y Puerto Plata, donde se esperan temperaturas máximas entre 36 y 38 grados Celsius, con valores superiores en algunas localidades.

    No obstante, aclaró que la sensación térmica es muy variable y dependerá de factores como la intensidad del viento y los niveles de humedad relativa.

    "Todo va a depender de qué tanto viento haga y qué humedad relativa haya", explicó.

    El meteorólogo adelantó que a partir del viernes la sensación térmica comenzará a disminuir debido a una reducción de la humedad en el ambiente.

    Asimismo, advirtió que las elevadas temperaturas pueden provocar golpes de calor, calambres, agotamiento extremo y deshidratación, especialmente en personas que realizan actividades físicas prolongadas al aire libre.

    Recomendaciones

    Subrayó que los adultos mayores y la población infantil figuran entre los grupos más vulnerables a los efectos del calor.

    • En ese sentido, recordó las recomendaciones emitidas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

    Entre ellas, exhortó a la población a mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.