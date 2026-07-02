Altas temperaturas seguirán afectando al país durante los próximos días; sensación térmica alcanzará hasta 41 grados
Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición al sol en horas pico
Las altas temperaturas continuarán incidiendo sobre gran parte del territorio nacional durante los próximos días, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se prevén máximas entre 32 y 34 grados Celsius.
Sin embargo, en algunos sectores los valores podrían ser superiores y la sensación térmica situarse entre los 39 y 41 grados, de acuerdo con el meteorólogo Juan De la Rosa.
El especialista del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que el ambiente caluroso persistirá al menos durante los próximos tres días debido a la combinación del viento cálido y húmedo del sureste, la época del año y la presencia de concentraciones leves a moderadas del polvo del Sahara.
Zonas afectadas
De la Rosa indicó que la sensación térmica más elevada se registrará principalmente en localidades del noroeste, norte y suroeste del país.
Entre las provincias que podrían experimentar las temperaturas más altas mencionó a Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Jimaní, Santiago y Puerto Plata, donde se esperan temperaturas máximas entre 36 y 38 grados Celsius, con valores superiores en algunas localidades.
No obstante, aclaró que la sensación térmica es muy variable y dependerá de factores como la intensidad del viento y los niveles de humedad relativa.
"Todo va a depender de qué tanto viento haga y qué humedad relativa haya", explicó.
El meteorólogo adelantó que a partir del viernes la sensación térmica comenzará a disminuir debido a una reducción de la humedad en el ambiente.
Asimismo, advirtió que las elevadas temperaturas pueden provocar golpes de calor, calambres, agotamiento extremo y deshidratación, especialmente en personas que realizan actividades físicas prolongadas al aire libre.
Recomendaciones
Subrayó que los adultos mayores y la población infantil figuran entre los grupos más vulnerables a los efectos del calor.
- En ese sentido, recordó las recomendaciones emitidas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) para mitigar los efectos de las altas temperaturas.
Entre ellas, exhortó a la población a mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.