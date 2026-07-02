Mucho calor: humedad y polvo del Sahara mantendrán la sensación térmica elevada

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones del tiempo estarán dominadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera y el calentamiento diurno, factores que favorecerán el desarrollo de aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas provincias del país.

Durante las horas de la mañana, se presentarán algunos chubascos entre débiles y moderados en Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo, entre otras provincias.

Para la tarde, el organismo prevé un fortalecimiento de las precipitaciones, con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en Dajabón, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y Hato Mayor.

Asimismo, en provincias como La Altagracia, El Seibo, La Romana, Santo Domingo y San Pedro de Macorís se esperan aguaceros locales con tronadas aisladas, debido a la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera y el calentamiento diurno.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que la sensación térmica continuará bastante calurosa por la combinación de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara.

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 32 °C y 34 °C.

Pronóstico para los próximos días

Para este viernes, el Indomet informó que durante las mañana predominará un cielo grisáceo con ligeros incrementos nubosos en gran parte del territorio nacional debido a la incursión de partículas de polvo del Sahara. No obstante, se registrarán algunos chubascos en Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

En la tarde del viernes, debido a que continuará la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera, se producirán aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan y otras localidades cercanas.

El organismo indicó que para el sábado, una onda tropical estará transitando al sur del territorio dominicano sobre las aguas del mar Caribe. Este sistema, en combinación con la vaguada en los niveles altos de la troposfera, favorecerá aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde, en provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central.