Francia registró su mes de junio más cálido

Varias personas descansan durante ola de calor a orillas del Sena en París, Francia. ( EFE/ EDGAR SAPIÑA )

Los franceses vivieron su mes de junio más cálido desde que hay registros, marcado por una intensa ola de calor que dejó varios récords de altas temperaturas, indicó este viernes el servicio meteorológico Météo France.

Con una temperatura media de 22.7 °C.3,8 °C por encima de los valores normales, junio de 2026 supera los récords anteriores establecidos en 2003 (+3.5 °C con respecto a los valores normales) y en 2025 (+3.3 °C).

El mercurio alcanzó también localmente niveles inéditos, tanto de día como de noche, durante la segunda quincena del mes (17-30 de junio), periodo en el que se produjo una ola de calor temprana y de una intensidad histórica.

Alerta roja

Durante este periodo, gran parte del país, salvo el sureste, estuvo en alerta roja por ola de calor, un hecho sin precedentes desde la creación de este sistema de alertas en 2004.

Las temperaturas medias de los días 24 y 25 de junio de 2026 fueron las más elevadas jamás registradas en Francia, independientemente del mes, con un indicador térmico nacional que alcanzó por primera vez los 30 °C.

Pero localmente el termómetro subió mucho más. "Durante este episodio histórico, se superaron los 40 °C al menos una vez en más del 40 % del territorio", señala el servicio meteorológico.

Cuatro de las cinco noches más cálidas jamás registradas en Francia también se produjeron durante esta ola de calor, con un récord de temperatura mínima media establecido en la noche del 24 al 25 de junio, de 22 °C.

El número de fallecidos aumentó casi un 30 % en Francia la semana del 22 de junio, cuando se alcanzó el pico de la ola de calor, con 2,025 muertes adicionales, indicó este viernes la agencia de salud pública.

El cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano tiene como consecuencia que las olas de calor sean más frecuentes, largas e intensas.