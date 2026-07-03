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Las temperaturas seguirán calurosas este viernes por la presencia de polvo del Sahara

Llaman a población a mantenerse hidratados, vestir ropa ligera, permanecer en lugares frescos y ventilados

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    Las temperaturas seguirán calurosas este viernes por la presencia de polvo del Sahara
    Una mujer se protege del sol con una sombrilla mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

    Para este viernes predominará un cielo mayormente soleado y un ambiente caluroso debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    No obstante, durante la tarde y las primeras horas de la noche, la incidencia de una vaguada, combinada con el calentamiento diurno, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en localidades del sureste, nordeste, norte, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

    Las temperaturas continuarán calurosas en gran parte del país, propias de la época del año, la humedad y la llegada de polvo del Sahara, lo que aumentará la sensación térmica.

    Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

    Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 32 °C y 34 °C.

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    De acuerdo con el organismo, durante la mañana las lluvias disminuirán temporalmente, pero en la tarde y las primeras horas de la noche volverán a intensificarse con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las precipitaciones afectarán principalmente el litoral caribeño, la región nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao, el norte, el suroeste y la zona fronteriza.

    Para el domingo, el Indomet pronoticó una reducción del contenido de humedad, por lo que las lluvias serán escasas y se limitarán a chubascos pasajeros durante la tarde en algunos sectores de la llanura Oriental, la Cordillera Central y el nordeste.

    Además, ingresará una masa de aire con mayor concentración de polvo del Sahara, favoreciendo un ambiente más seco y temperaturas calurosas.

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