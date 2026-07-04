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COE eleva a diez las demarcaciones en alerta por lluvias

El organismo advierte sobre posibles crecidas e inundaciones en zonas vulnerables

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    COE eleva a diez las demarcaciones en alerta por lluvias
    Lluvia en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ARCHICO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó esta tarde que aumentan a nueve provincias y el Distrito Nacional las demarcaciones en alerta por la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el paso de una onda tropical en el territorio nacional.

    De acuerdo con el organismo, la medida responde a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, en la tarde hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las precipitaciones afectarán a Montecristi, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, Puerto Plata y Espaillat.

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    Provincias en alerta

    Además, se pueden presentar algunos desarrollos nubosos con lluvias y aisladas tronadas, en especial en Santo Domingo (norte y oeste), La Romana y San Pedro de Macorís.

    En este sentido, el COE indicó que las provincias en alerta verde son: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, la provincia de Santo Domingo, en especial la parte norte, San Cristóbal, sobre todo Villa Altagracia, Montecristi, Santiago; además del Distrito Nacional.

    Condiciones marítimas

    El Indomet indicó que la costa caribeña, al sur/suroeste de Pedernales, se mantiene un oleaje anormal mar adentro.

    En virtud de lo anterior, Operaciones de Emergencias recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

    • El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    En caso de intensas lluvias, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

    Además, motivó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel.: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC.

    Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.