COE eleva a diez las demarcaciones en alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó esta tarde que aumentan a nueve provincias y el Distrito Nacional las demarcaciones en alerta por la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el paso de una onda tropical en el territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, la medida responde a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, en la tarde hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectarán a Montecristi, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, Puerto Plata y Espaillat.

Provincias en alerta

Además, se pueden presentar algunos desarrollos nubosos con lluvias y aisladas tronadas, en especial en Santo Domingo (norte y oeste), La Romana y San Pedro de Macorís.

En este sentido, el COE indicó que las provincias en alerta verde son: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, la provincia de Santo Domingo, en especial la parte norte, San Cristóbal, sobre todo Villa Altagracia, Montecristi, Santiago; además del Distrito Nacional.

Condiciones marítimas

El Indomet indicó que la costa caribeña, al sur/suroeste de Pedernales, se mantiene un oleaje anormal mar adentro.

En virtud de lo anterior, Operaciones de Emergencias recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de intensas lluvias, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Además, motivó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel.: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC.

Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.