COE coloca cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

La medida responde a chubascos y posibles tronadas asociados a una vaguada ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado a cinco provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a la ocurrencia de chubascos dispersos a moderados, en ocasiones acompañados de posibles tronadas.

De acuerdo con el organismo, la medida responde a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) estableció que, durante lo que resta de las horas matutinas, continuarán registrándose precipitaciones producto de la influencia de una vaguada.

Las demarcaciones bajo alerta verde son La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal —en especial Villa Altagracia— y el Distrito Nacional.

Recomendaciones en la costa

El COE también emitió una recomendación para la costa caribeña.

Indicó que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas al sur y suroeste de Pedernales deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

El COE coloca 05 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, decido a que INDOMET, establece que, en lo que resta de las horas matutinas seguirán ocurriendo chubascos dispersos a moderados en ocasiones con posibles tronadas, producto de la influencia de una vaguada. pic.twitter.com/ME8yFERYWb — COE (@COE_RD) July 4, 2026