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alerta verde provincias República Dominicana
alerta verde provincias República Dominicana

COE coloca cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

La medida responde a chubascos y posibles tronadas asociados a una vaguada

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    COE coloca cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde
    La medida responde a chubascos y posibles tronadas asociados a una vaguada (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado a cinco provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a la ocurrencia de chubascos dispersos a moderados, en ocasiones acompañados de posibles tronadas.

    De acuerdo con el organismo, la medida responde a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) estableció que, durante lo que resta de las horas matutinas, continuarán registrándose precipitaciones producto de la influencia de una vaguada.

    • Las demarcaciones bajo alerta verde son La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal —en especial Villa Altagracia— y el Distrito Nacional.

    Recomendaciones en la costa 

    El COE también emitió una recomendación para la costa caribeña.

    Indicó que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas al sur y suroeste de Pedernales deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal

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