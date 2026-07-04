COE coloca cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde
La medida responde a chubascos y posibles tronadas asociados a una vaguada
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado a cinco provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a la ocurrencia de chubascos dispersos a moderados, en ocasiones acompañados de posibles tronadas.
De acuerdo con el organismo, la medida responde a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) estableció que, durante lo que resta de las horas matutinas, continuarán registrándose precipitaciones producto de la influencia de una vaguada.
- Las demarcaciones bajo alerta verde son La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal —en especial Villa Altagracia— y el Distrito Nacional.
Recomendaciones en la costa
El COE también emitió una recomendación para la costa caribeña.
Indicó que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas al sur y suroeste de Pedernales deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.