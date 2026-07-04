Onda tropical provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias

Indomet informó que la incidencia de una onda tropical sobre la porción oriental del territorio nacional generará condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros en varias provincias durante este sábado. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una onda tropical sobre la porción oriental del territorio nacional, en combinación con una vaguada ubicada al oeste del país, generará condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros en varias provincias durante este sábado.

El organismo explicó que, en horas de la mañana, se esperan incrementos nubosos con chubascos dispersos y posibles tronadas sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Indicó que, después del mediodía, los efectos asociados al ciclo diurno provocarán aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Este fenómeno ocurrirá principalmente en las provincias Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, Puerto Plata y Espaillat.

Temperaturas elevadas

Con relación a las temperaturas, la entidad destacó que continuarán calurosas en gran parte del país por la época del año y la llegada de partículas de polvo del Sahara.

En ese sentido, recomendó a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, específicamente hacia la zona suroeste de Pedernales, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero, debido a oleaje anormal mar adentro.

El resto de la costa caribeña y toda la costa atlántica permanecen sin restricciones para la navegación.

Sobre las condiciones en áreas de playa, sugieren a los bañistas y usuarios consultar previamente a las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas, ya que en ocasiones pueden formarse corrientes de resaca.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web y sus redes sociales (@indometrd).