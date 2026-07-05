Polvo del Sahara reducirá las lluvias este domingo, pero persistirá el calor en gran parte del país

El Indomet explicó que la onda tropical que afectó las condiciones del tiempo en los últimos días continuará alejándose del país. ( FUENTE EXTERNA )

La incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y una concentración moderada de polvo del Sahara comenzará este domingo a reducir de forma significativa las lluvias sobre el territorio nacional, aunque una vaguada en altura continuará generando algunos aguaceros durante la tarde en provincias del interior, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que la onda tropical que afectó las condiciones del tiempo en los últimos días continuará alejándose del país. No obstante, la vaguada en altura, combinada con los efectos locales, favorecerá incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el noreste.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las provincias de Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez y otras localidades cercanas, donde podrían registrarse aguaceros locales acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.

Ante la disminución de las lluvias, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet descontinuó los niveles de alerta meteorológica que mantenía para varias provincias debido al riesgo de inundaciones urbanas.

Calor continuará predominando

Aunque disminuirán las precipitaciones, el ambiente seguirá bastante caluroso en gran parte del país debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Por esta razón, el Indomet recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, exhortó a prestar especial atención a los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, por ser los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo se prevén incrementos nubosos ocasionales y un cielo de aspecto grisáceo por la presencia de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 25 °C la mínima, mientras que la máxima estará entre 32 °C y 34 °C.

Condiciones para el lunes

Para el lunes, el Indomet pronosticó chubascos aislados durante las horas de la mañana sobre localidades cercanas al litoral caribeño y la costa noreste, mientras que el resto del territorio permanecerá con nubes dispersas.

En horas de la tarde, la vaguada, el viento y los efectos locales volverán a favorecer incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento en provincias del sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Estas precipitaciones tenderán a disminuir al anochecer.