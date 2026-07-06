Cielo grisáceo por polvo del Sahara y temperaturas calurosas dominarán el clima este lunes

Así luce el cielo este lunes 6 de julio, con un aspecto grisáceo y opaco por la presencia de las partículas de polvo del Sahara. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Las condiciones del tiempo en el país estarán dominadas por la incidencia de una vaguada y concentraciones moderadas de partículas de polvo del Sahara, por lo que el cielo se mantendrá con un aspecto grisáceo y opaco, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, producto de las condiciones se observarán en la mañana algunos incrementos nubosos con chubascos aislados en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde, producto del calentamiento diurno y la presencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera, se generarán aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte y Santiago Rodríguez, entre otras.

Ambiente caluroso

El organismo indicó que el ambiente continuará bastante caluroso en gran parte del territorio nacional debido a la época del año y a la presencia del polvo del Sahara. En ese sentido, recomiendó a población mantenerse hidratado, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con el organismo, los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para mañana martes se esperan condiciones similares a las del día anterior. Predominará un cielo soleado y calimoso, debido a las partículas de polvo del Sahara.

No obstante, durante la mañana se registrarán chubascos débiles a moderados en algunos municipios de Santo Domingo, San Cristóbal, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades.

En horas de la tarde, el Indomet prevé aguaceros entre moderados y fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, El Seibo y Hato Mayor, debido a la incidencia de la vaguada.

El miércoles, la vaguada se manifestará en varios niveles de la troposfera, asociada a un sistema de baja presión, lo que mantendrá un ambiente bastante húmedo e inestable junto con la aproximación de una onda tropical.

Por esta razón, se pronostican aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, por lo que el Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos.