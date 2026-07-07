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oleaje anormal
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El COE alerta por oleaje anormal en las costas caribeña y atlántica

El Indomet indicó que la situación es producto del deterioro progresivo de las condiciones marítimas

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    El COE alerta por oleaje anormal en las costas caribeña y atlántica
    El oleaje anormal afecta la navegación. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió este martes a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con preocupación o permanecer en puerto en la costas Caribeña y Atlántica debido a condiciones marítimas adversas.

    Para la costa Caribeña, la recomendación del COE se extiende desde Cabo Rojo (Pedernales) hasta la Bahía de Neiba (Barahona). No obstante, indicó que en el resto de esa zona las actividades marítimas pueden realizarse con la debida precaución, cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

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    En la costa Atlántica, el organismo recomendó igualmente que los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas permanezcan en puerto debido al oleaje anormal.

    Según las autoridades, la situación es producto del deterioro progresivo de las condiciones marítimas como consecuencia de la presencia de viento y oleaje anormal.

    Recomendaciones a los bañistas

    El Indomet también exhortó a los bañistas y usuarios de playas a consultar previamente con las autoridades locales antes de ingresar al mar, debido a la posibilidad de formación de corrientes de resaca.

    • No obstante, indicó que las altas temperaturas se mantendrán predominando en el territorio nacional, debido a la época del año y la presencia de partículas de polvo del Sahara.

    Asimismo, agregó que una vaguada continuará favoreciendo la ocurrencia de aguaceros y tronadas en distintas provincias.

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