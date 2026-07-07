El COE coloca al Gran Santo Domingo y otras seis provincias en alerta verde por efectos de vaguada

Mapa de alertas del último boletín del COE de este martes. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este martes que siete provincias y el Distrito Nacional se encuentran en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada que generará aguaceros de moderados a fuertes en algunas localidades del país.

En ese sentido, en alerta verde figuran el Gran Santo Domingo (Santo Domingo y el Distrito Nacional), San Pedro de Macorís y San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega y Monte Plata, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo indicó que, de acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las imágenes satelitales muestran nubes de desarrollo vertical generadoras de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Precisó que estos aguaceros son corroborados por el radar Doppler sobre localidades de Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Samaná y el sur de Santiago Rodríguez.

Alerta para embarcaciones

En ese mismo orden, el COE exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto debido al viento y al oleaje anormal en la costa caribeña, desde Cabo Rojo (Pedernales) hasta la bahía de Neiba (Barahona).

Asimismo, recomendó al resto de las embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero. Para la costa atlántica, recomendó que las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto debido a las condiciones marítimas peligrosas.

El COE instó a la población mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos a través de los números: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC.

Además, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

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