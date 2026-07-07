Calor sofocante y aguaceros: así estará el tiempo este martes en República Dominicana

Vista del cielo con la presencia de partículas de polvo del Sahara el 6 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Las altas temperaturas continuarán predominando este martes en el territorio nacional por la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara, mientras una vaguada continuará favoreciendo la ocurrencia de aguaceros y tronadas en distintas provincias, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Lluvias por vaguada

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico del Indomet indica que la vaguada seguirá afectando las condiciones del tiempo, por lo que durante la mañana se prevén chubascos aislados en localidades del noreste y suroeste.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en puntos aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento en las provincias La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Santiago, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

En la noche, persistirían chubascos aislados en zonas cercanas a las costas del noreste y sureste.

Onda tropical y vaguada

Para el miércoles, la vaguada interactuará con una onda tropical que se estará acercando al territorio nacional. Desde las primeras horas del día se esperan algunos chubascos en localidades del noreste, sureste y suroeste.

Durante la tarde se producirán nublados más significativos con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

El jueves, la onda tropical y los efectos de la vaguada en altura mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche en localidades del este, noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y el valle del Cibao.