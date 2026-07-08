El COE eleva a 12 las provincias en alerta verde por riesgo de inundaciones

Mapa del COE que muestra las 11 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta verde por riesgo de inundaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene en alerta verde a 11 provincias y el Distrito Nacional, debido a las lluvias asociadas a una vaguada y a la aproximación de una onda tropical al territorio nacional.

La medida fue adoptada con base en el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que prevé aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en varias zonas del país, con alta probabilidad de inundaciones urbanas y rurales repentinas, especialmente en áreas vulnerables.

Las provincias bajo alerta verde son: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, Santo Domingo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Duarte, Puerto Plata y el Distrito Nacional.

Indomet también pronosticó precipitaciones sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y otras localidades cercanas.

Condiciones marítimas

El organismo informó que en la costa Caribe, desde Cabo Rojo (Pedernales) hasta la bahía de Neiba (Barahona), las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto debido a condiciones marítimas peligrosas. En el resto del litoral caribeño recomendó navegar con precaución.

En la costa Atlántica, las embarcaciones de esas mismas características también deben permanecer en puerto.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y a seguir sus orientaciones.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas, evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y abstenerse de utilizar balnearios ubicados en las provincias bajo alerta