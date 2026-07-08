El COE aumenta a 10 las provincias en alerta verde por riesgo de inundaciones

Mapa del COE que muestra las 10 provincias bajo alerta verde por riesgo de inundaciones urbanas y rurales. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que aumentó a 10 las provincias bajo alerta verde debido a la probabilidad de inundaciones urbanas y rurales repentinas, especialmente en zonas vulnerables, como consecuencia de las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

Las provincias en alerta son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Duarte, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La medida fue adoptada con base en el boletín meteorológico emitido este miércoles por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica que la incidencia de una vaguada y el acercamiento de una onda tropical favorecerán desde horas de la mañana chubascos dispersos sobre localidades del noreste, norte y suroeste del país.

Asimismo, el organismo prevé que durante la tarde las precipitaciones se intensifiquen en forma de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades cercanas.

Condiciones marítimas

El Indomet recomendó que, en la costa Caribe, desde Cabo Rojo (Pedernales) hasta la bahía de Neiba (Barahona), las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto debido a condiciones marítimas peligrosas. En el resto del litoral caribeño aconsejó navegar con precaución.

En la costa Atlántica, el organismo también recomendó que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, entre ellos la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, además de seguir las orientaciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente aquellos que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atentos y adoptar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

El organismo también pidió a la ciudadanía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias que se encuentran bajo alerta.