Pronostican aguaceros para este miércoles por vaguada y onda tropical; ambiente seguirá caluroso

Vehículos y motoristas transitan por la calle Respaldo 21, en el sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, inundada tras las lluvias registradas el 7 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Para la mañana de este miércoles se esperan incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos y tronadas aisladas en las localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, y suroeste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que estas condiciones estarán asociadas a la interacción de una vaguada con el acercamiento de una onda tropical.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Indomet pronosticó aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y la posibilidad de granizadas en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades cercanas.

Temperaturas seguirán calurosas

El ambiente continuará caluroso debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda mantenerse bien hidratado, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El Indomet indicó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 32 °C y 34 °C.

Pronóstico para el jueves

Para el jueves, el organismo prevé que la combinación de la humedad dejada por la onda tropical, la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera y la aproximación de una nueva onda tropical favorecerán, durante la tarde, aumentos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

De acuerdo con el organismo, estas precipitaciones podrían extenderse hasta bien entrada la noche.

El viernes se prevé una disminución de la humedad debido al alejamiento de la onda tropical, el debilitamiento gradual de la vaguada y la influencia de un sistema de alta presión sobre el país.

Se espera que las lluvias sean escasas y predomine un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del territorio nacional.

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