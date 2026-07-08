Junio deja nuevos récords de temperaturas máximas en ocho demarcaciones

El informe advierte que en los próximos meses podrían aumentar las temperaturas y disminuir las lluvias. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Ocho demarcaciones registraron nuevos récords de temperaturas máximas extremas durante junio de este año. Tal es el caso del municipio San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, cuya estación meteorológica reportó cerca de 40 grados Celsius.

Así lo indica un informe remitido por el Departamento de Climatología del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). En el caso de Sabaneta, la temperatura de 39.9 grados, registrada el lunes 29 de junio, sobrepasó el valor anterior, de 38.5 grados, ocurrido el 23 de junio de 1964.

Dajabón registró el 28 de junio su mayor valor de temperatura, con 37.1 grados, superando por 0.6 grados el récord anterior, de 36.5. El documento cita, además, el caso de Santo Domingo Este, que presentó una temperatura de 36.6 grados, mientras que su valor anterior era de 36.0 grados.

La estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas registró el martes 23 de junio una temperatura de 35.9 grados; su valor anterior era de 35.5.

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El pasado 21 de junio, en el municipio de Peralta, Azua, se registró una temperatura de 35.7 grados, 0.7 grados más que el último valor histórico, ocurrido en junio de 2015.

El documento, elaborado por la encargada del Departamento de Climatología, Juana Sille, añade que el municipio Padre Las Casas, en Azua, mostró una temperatura de 35.5 grados, mientras que su valor histórico, registrado en junio de 1980, era de 35.2.

La estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto El Catey, en Samaná, registró el mes pasado un valor máximo de 35.2 grados, superando el valor histórico de 35.0, ocurrido en junio de 2012.

En tanto, Enriquillo, en la provincia Barahona, registró una temperatura de 34.7 grados, superando su último valor récord, de 34.0, ocurrido en junio de 1980.

El documento muestra, en una tabla comparativa, que la mayoría de las estaciones evaluadas estuvieron por encima del promedio normal de temperatura máxima para junio, tomando como referencia el período climático 1991-2020.

Un elemento llamativo en esta comparativa se observa en la estación meteorológica ubicada en el municipio de Constanza, pese a que no rompió récords. En junio pasado registró 31.7 °C, cuando su valor normal para ese mes es de 26.4 °C. Eso representa 5.3 °C por encima del promedio normal.

Rasgos climáticos en junio

El documento recuerda que junio marca el inicio de la temporada de huracanes para el Atlántico Norte, el golfo de México y el Caribe, "periodo en que estadísticamente tiene la mayor frecuencia de formación de estos fenómenos adversos y las condiciones favorables para la formación de enormes remolinos de viento".

También se encuentra inmerso en el período de actividad convectiva, en el que es frecuente la formación de nubes de gran desarrollo vertical que generan lluvias intensas, principalmente en horas de la tarde, así como granizadas y tornados ocasionales en algunas localidades del país.

Polvo del Sahara hasta octubre

La presencia de polvo del Sahara sobre el Caribe puede contribuir al aumento de las temperaturas y hacer que el calor se perciba con mayor intensidad en la República Dominicana, especialmente durante los meses más calurosos del verano, explicó Julio Ordóñez, del Departamento de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con Ordóñez, este fenómeno meteorológico comienza a registrarse desde principios de mayo y se extiende hasta finales de septiembre o los primeros días de octubre, aunque en algunos casos puede disminuir de forma más marcada hacia noviembre.

"¿Qué hace el polvo del Sahara en el Caribe? Incrementa la sensación térmica y ayuda a que las temperaturas sean bastante calurosas, especialmente cuando el particulado está en un valor apreciable", sostuvo.

En cuanto a las temperaturas, Ordóñez aclaró que Sabaneta no ha sido el punto con los valores más altos, ya que municipios de la provincia Independencia, como Jimaní, han registrado temperaturas de entre 40 y 41 grados Celsius.

El documento del Departamento de Climatología del Indomet recordó que para los próximos meses se espera que las temperaturas aumenten y las precipitaciones disminuyan.