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alerta amarilla Santo Domingo
alerta amarilla Santo Domingo

En alerta amarilla el Gran Santo Domingo y otras cinco provincias por lluvias de este jueves

El organismo también emitió alerta verde para ocho provincias debido a la ocurrencia de precipitaciones provocadas por una vaguada y onda tropical

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    En alerta amarilla el Gran Santo Domingo y otras cinco provincias por lluvias de este jueves
    Tres personas caminan bajo una sombrilla para protegerse de las lluvias que afectan el territorio nacional. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este jueves en alerta amarilla a Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras cinco provincias, debido a las lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical que mantienen condiciones de humedad e inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional.

    La medida, que también mantiene en alerta verde a otras ocho demarcaciones del país, fue adoptada con base en el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

    Además de Santo Domingo y el Distrito Nacional, las provincias bajo alerta amarilla son: La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

    RELACIONADAS

    En alerta verde permanecen Santiago, Espaillat, Hato Mayor, Monte Plata, Puerto Plata, Duarte, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa.

    Recomendaciones

    El COE explicó que las alertas fueron emitidas ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas y repentinas en las zonas bajo aviso.

    • En ese sentido, la institución exhortó a la población, especialmente a quienes residen en áreas vulnerables, a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil para prevenir situaciones de riesgo.
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