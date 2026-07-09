El COE coloca tres provincias en alerta amarilla y 12 en verde por lluvias de este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves una vaguada continuará incidiendo en el país e interactuará con una nueva onda tropical, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que incrementó las provincias en niveles de alerta verde y colocó tres en alerta amarilla debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Mientras que en alerta verde figuran San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, Espaillat, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, Duarte y Puerto Plata.

La medida fue tomada luego del boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que una vaguada presente en diferentes niveles de la troposfera y la aproximación de una onda tropical favorecen las concentraciones nubosas generadoras de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Según el organismo meteorológico, estas condiciones podrían presentarse especialmente en poblados de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades cercanas.

Condiciones marítimas

El Indomet recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa Caribeña, desde Cabo Rojo (Pedernales) hasta la bahía de Neiba (Barahona) permanecer en puerto debido a condiciones marítimas peligrosas.

En el resto de la costa Caribeña, las autoridades recomiendan navegar con precaución. En la costa Atlántica también se mantiene la recomendación de que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, entre ellos la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el propio organismo a través de los teléfonos 809-472-0909, 9.1.1 y *462 de la OGTIC.

Asimismo, pidió seguir los lineamientos de las autoridades y recordó que los residentes en zonas vulnerables, especialmente quienes viven próximo a ríos, arroyos y cañadas, deben mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

El organismo recomendó además abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.