Estas son las provincias donde se registrarán fuertes aguaceros este jueves

Vehículos intentan cruzar la calle Respaldo 21, en el sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, inundada tras las lluvias del 7 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves una vaguada continuará incidiendo en el país e interactuará con una nueva onda tropical, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, las lluvias ocurrirán en las provincias Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo durante la tarde.

En otras provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza también se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Para horas de la noche, el Indomet pronosticó chubascos dispersos hacia el litoral caribeño.

Ambiente caluroso

El organismo explicó que el ambiente continuará caluroso debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Ante estas condiciones, recomienda ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, señaló que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C, y máximas de 32 °C a 34 °C.

¿Qué se espera el viernes y sábado?

Para el viernes, el organismo prevé que, tras el paso de la onda tropical y el alejamiento de la vaguada, un sistema anticiclónico comenzará a influir sobre el territorio nacional.

Además, ingresará una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones moderadas de polvo del Sahara, condiciones que limitarán el desarrollo de nubes. Como resultado, se espera un ambiente caluroso, con cielo grisáceo, nubes dispersas e intervalos despejados en gran parte del país.

Para el sábado continuará predominando un cielo grisáceo por la presencia de concentraciones moderadas de polvo del Sahara. En combinación con el sistema anticiclónico, estas condiciones mantendrán limitadas las lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

De registrarse precipitaciones, serían escasas y en forma de chubascos aislados sobre zonas montañosas, principalmente durante la tarde.