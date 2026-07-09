La ola de calor de junio causó 1,747 muertes en Bélgica

Desde el 18 de junio, Bélgica soportó diez días seguidos de calor intenso, con máximas próximas a los 30 °C y tres jornadas por encima de los 35 °C, incluido un récord de 35,5 °C el 26 de junio. ( FUENTE EXTERNA )

La intensa ola de calor que azotó Europa a finales de junio causó 1,747 muertes en Bélgica, lo que supone el mayor exceso de mortalidad jamás registrado durante un episodio de canícula en ese país desde que comenzaron los registros en el año 2000, anunciaron las autoridades sanitarias este jueves.

Un balance provisional publicado la semana pasada cifró en 1,222 los fallecidos durante esta ola de calor extrema, que se extendió del 18 al 29 de junio.

Exceso de mortalidad

Desde el 18 de junio, Bélgica soportó diez días seguidos de calor intenso, con máximas próximas a los 30 °C y tres jornadas por encima de los 35 °C, incluido un récord de 35.5 °C el 26 de junio.

Entre el 18 de junio y el 1 de julio, "se registraron 1,747 muertes adicionales respecto al número esperado, lo que representa un exceso de mortalidad del 47.8 %", señaló el instituto nacional de salud pública Sciensano en un comunicado difundido el jueves.

Condiciones del calor

Esta ola de calor, que afectó a cientos de millones de europeos en numerosos países, fue calificada de "histórica" por varios expertos.

"El carácter excepcionalmente mortífero de esta ola de calor se explica por la combinación de los tres principales factores que influyen en la salud: la duración del episodio, la intensidad de las temperaturas y las concentraciones de ozono.

En cada uno de estos factores, el episodio alcanzó niveles particularmente elevados", indicó Sciensano.

Se espera una nueva ola de calor en Bélgica en los próximos días, con temperaturas máximas que podrían superar los 30 °C durante cinco días consecutivos a partir del sábado.