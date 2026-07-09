Las temperaturas altas en República Dominicana persistirán hasta el 14 de julio

Las temperaturas más elevadas continúan concentrándose en el noroeste, el norte y parte del valle del Cibao, donde varias estaciones meteorológicas registraron promedios superiores a 36 °C. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en la tarde de este jueves que persistirá un ambiente muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia en las regiones noroeste, centro y suroeste.

Conforme un informe de la entidad, las altas temperaturas se registrarán hasta el martes 14 de julio.

Explicó estas condiciones se deben a la época más cálida del año, la presencia de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara, el predominio de un sistema de alta presión que favorece vientos cálidos del este/sureste y el fenómeno El Niño.

El monitoreo de la última semana muestra que las temperaturas más elevadas continúan concentrándose en el noroeste, el norte y parte del valle del Cibao, donde varias estaciones meteorológicas registraron promedios superiores a 36 °C, precisó el Indomet.

Temperaturas extremas

El organismo dijo que entre los valores máximos destacan Boca de Mao (38.2 °C), Pontón Abajo (37.6 °C), Montecristi (37.5 °C), Las Américas (37.3 °C) y Sabaneta (37.1 °C).

Señaló que las temperaturas mostraron una ligera disminución con relación a la última semana de junio debido a las lluvias que se han registrado en el territorio nacional.

Sin embargo, aclaró que las precipitaciones no fueron suficientes para mitigar el calor en las zonas tradicionalmente más cálidas, por lo que las altas temperaturas continuarán predominando durante el período.

Recomendaciones de Indomet

Según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, existe una alta probabilidad de calor persistente sobre la República Dominicana, que indica un riesgo de calor moderadamente severo en la región central, en el noroeste y suroeste con una probabilidad que supere los 37 °C y sensación térmica elevada.

La institución recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados.

Así mismo, exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, por ser los grupos más vulnerables a los efectos del calor.