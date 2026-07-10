El COE descontinúa el nivel de alerta verde para siete provincias

Una mujer se protege del sol con una sombrilla mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que descontinuó el nivel de alerta verde para siete provincias debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional.

Las provincias que dejan de estar bajo alerta verde son: La Vega, San Cristóbal , Sánchez Ramírez, Prov. Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

La decisión fue adoptada luego de evaluar los boletines meteorológico e hidrológico emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), los cuales indican una disminución de las precipitaciones como consecuencia del alejamiento de la vaguada y de la onda tropical que incidían sobre el país.

Predominará buen tiempo

De acuerdo con el informe, una masa de aire con menor contenido de humedad, combinada con un incremento en la concentración de polvo del Sahara y la influencia de un sistema anticiclónico, favorecerá un ambiente con escasas lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, el Indomet prevé que durante las horas de la mañana puedan registrarse ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados en sectores fronterizos de las provincias San Juan, Barahona e Independencia.

Para la tarde, el organismo pronosticó que predominarán condiciones de buen tiempo en casi todo el país, favorables para las actividades al aire libre.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet mantiene la recomendación para que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto en la costa Caribeña, desde isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

En el resto de la costa Caribeña, exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Asimismo, en la costa Atlántica, desde la isla Saona hasta Bávaro, en La Altagracia, continúa la recomendación de permanecer en puerto por oleaje peligroso para las embarcaciones pequeñas y medianas.

Mientras que desde Manzanillo, en Montecristi, hasta Luperón, en Puerto Plata, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero. En el resto de la costa Atlántica no existen restricciones.