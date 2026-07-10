Condiciones favorables para actividades al aire libre y ambiente caluroso para este viernes

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo mejorarán durante el transcurso de la mañana de este viernes, favoreciendo un ambiente propicio para realizar actividades al aire libre.

El organismo explicó que, aunque durante las primeras horas del día predomina un cielo de parcialmente nublado en algunas provincias, estas condiciones irán disminuyendo a medida que se establezca sobre el país una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones de polvo del Sahara, asociada a un sistema de alta presión.

De acuerdo con el informe, la vaguada y el paso de una onda tropical, actualmente localizada sobre Haití, mantienen la nubosidad en poblados de la porción occidental del país, donde se registran algunos chubascos débiles y aislados en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, San Juan y Santiago, entre otras.

No obstante, el organismo no descarta la ocurrencia de chubascos durante la tarde en localidades de la cordillera Central .

Ambiente caluroso

El pronostico también señala que el ambiente continuará caluroso debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara. Por esa razón, recomienda a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas estarán con mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado, el Indomet prevé que el sistema de alta presión continúe dominando las condiciones del tiempo, manteniendo un ambiente seco y estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas calurosas. Solo se esperan lluvias débiles y aisladas en localidades del noreste, el Valle del Cibao y la cordillera Central.

Para el domingo se acercará una nueva onda tropical al territorio nacional. Sin embargo, la humedad seguirá limitada, por lo que únicamente se pronostican aguaceros aislados y posibles tronadas durante la tarde y la noche sobre localidades del sureste, suroeste y la cordillera Central.