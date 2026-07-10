El COE mantiene bajo alerta verde a siete provincias por riesgo de inundaciones

Vehículos transitan por una calle inundada debido a las lluvias registradas el 7 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que mantiene bajo alerta verde a siete provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas previstas, mientras descontinúa el nivel de alerta para otras ocho.

Las provincias que permanecen bajo alerta verde son: La Vega, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

El COE informó que fue descontinuado el nivel de alerta verde para las provincias Santiago, Espaillat, Hato Mayor, Monte Plata, Puerto Plata, Duarte, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa.

La medida fue adoptada luego de analizar los boletines meteorológicos e hidrológicos emitidos por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los cuales indican que una vaguada y el paso de una onda tropical, localizada actualmente sobre Haití, mantienen condiciones de humedad sobre parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe, estas condiciones han generado un cielo de parcialmente nublado en poblados de la porción occidental del país, provocando algunos chubascos débiles y aislados en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, San Juan y Santiago.

Sin embargo, se espera que durante el transcurso de la mañana la nubosidad disminuya gradualmente, debido al establecimiento de una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones de polvo del Sahara, asociada a un sistema de alta presión.

El COE señaló que, ante estas condiciones, predominará un ambiente más estable y con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, aunque podrían registrarse chubascos ampliamente aislados durante la tarde en localidades ubicadas sobre la cordillera Central.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, debido a la presencia de viento y olas anormales.

Para el resto de la costa Caribeña, el organismo exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero debido al oleaje peligroso.

Asimismo, en la costa Atlántica, desde la isla Saona hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, se mantiene la recomendación de que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto por viento y oleaje peligroso. En el resto de la costa Atlántica no se presentan restricciones para la navegación.