Atención: oleaje peligroso en ambas costas, calor sofocante y pocas lluvias para este sábado
Sugieren a usuarios de las playas verificar las condiciones con las autoridades locales antes de utilizarlas
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó este sábado a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en varios tramos de las costas caribeña y atlántica debido a viento y oleaje anormales, mientras exhortó a los bañistas a consultar previamente con las autoridades locales antes de ingresar a las playas por el riesgo de corrientes de resaca.
En la costa caribeña, la restricción aplica desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, donde el organismo advirtió condiciones marítimas adversas. En el resto del litoral caribeño recomendó navegar con precaución y permanecer cerca del perímetro costero debido al oleaje peligroso.
En la costa atlántica, el Indomet pidió a las embarcaciones pequeñas permanecer en puerto desde Cabo San Rafael hasta Bávaro, en la provincia La Altagracia, por los efectos del viento y el oleaje. En el resto del litoral norte no se reportan restricciones para la navegación.
- El organismo sugirió a los bañistas y usuarios de las playas verificar las condiciones con las autoridades locales antes de utilizarlas, debido a que pueden presentarse corrientes de resaca en algunas zonas.
Predominará el calor y el polvo del Sahara
En cuanto a las condiciones del tiempo, el Indomet informó que este sábado predominará un ambiente mayormente soleado, caluroso y con escasas lluvias, como consecuencia de la incidencia de un sistema de alta presión y de una concentración moderada de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional.
No obstante, durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados en localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza, favorecidos por el calentamiento diurno, el relieve montañoso y el viento del este/sureste.
Las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.
Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Pronóstico para el domingo
Para este domingo, una onda tropical pasará al sur del país, lo que aumentará ligeramente la humedad. Como resultado, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían presentarse aguaceros dispersos y tronadas aisladas en provincias del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.
Sin embargo, el organismo indicó que las precipitaciones serán, en general, de baja intensidad y no se esperan acumulados significativos.