Atención: oleaje peligroso en ambas costas, calor sofocante y pocas lluvias para este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó este sábado a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en varios tramos de las costas caribeña y atlántica debido a viento y oleaje anormales, mientras exhortó a los bañistas a consultar previamente con las autoridades locales antes de ingresar a las playas por el riesgo de corrientes de resaca.

En la costa caribeña, la restricción aplica desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona , donde el organismo advirtió condiciones marítimas adversas. En el resto del litoral caribeño recomendó navegar con precaución y permanecer cerca del perímetro costero debido al oleaje peligroso.

En la costa atlántica, el Indomet pidió a las embarcaciones pequeñas permanecer en puerto desde Cabo San Rafael hasta Bávaro , en la provincia La Altagracia, por los efectos del viento y el oleaje. En el resto del litoral norte no se reportan restricciones para la navegación.

El organismo sugirió a los bañistas y usuarios de las playas verificar las condiciones con las autoridades locales antes de utilizarlas, debido a que pueden presentarse corrientes de resaca en algunas zonas.

Predominará el calor y el polvo del Sahara

En cuanto a las condiciones del tiempo, el Indomet informó que este sábado predominará un ambiente mayormente soleado, caluroso y con escasas lluvias, como consecuencia de la incidencia de un sistema de alta presión y de una concentración moderada de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional.

No obstante, durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados en localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza, favorecidos por el calentamiento diurno, el relieve montañoso y el viento del este/sureste.

Las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C .

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde , especialmente en el caso de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Pronóstico para el domingo

Para este domingo, una onda tropical pasará al sur del país, lo que aumentará ligeramente la humedad. Como resultado, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían presentarse aguaceros dispersos y tronadas aisladas en provincias del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.

Sin embargo, el organismo indicó que las precipitaciones serán, en general, de baja intensidad y no se esperan acumulados significativos.