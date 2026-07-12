El ambiente estará caluroso este domingo, con temperaturas que podrían superar los 35 °C

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este domingo predominará un cielo mayormente soleado, con un aspecto grisáceo y opaco, debido al escaso contenido de humedad y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

No obstante, una onda tropical estará generando algunos chubascos locales entre débiles y moderados durante las horas matutinas en varios municipios de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y La Romana.

Para la tarde, el organismo prevé lluvias pasajeras en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel.

Sensación térmica elevada

En cuanto a las temperaturas, el Indomet pronosticó que continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia del polvo del Sahara.

Se esperan temperaturas con valores que podrían superar los 35 °C y una sensación térmica más elevada, especialmente en zonas urbanas y de baja altitud del noroeste, sureste y suroeste del país.

Ante estas condiciones, la institución recomienda ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más sensibles a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 25 °C y las máximas entre 33 y 35 °C.

Vaguada a partir del lunes

Para este lunes, Indomet pronostica que la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera y el paso de una onda tropical favorecerán algunos chubascos locales antes del mediodía en Barahona, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, entre otras localidades.

Durante la tarde del lunes, una masa de aire con mayor contenido de humedad propiciará un incremento de las precipitaciones, con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en las provincias mencionadas, además de Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Elías Piña, entre otras localidades cercanas.

De acuerdo con el organismo, las concentraciones de polvo del Sahara continuarán presentes sobre el territorio nacional.

Para el martes, el Indomet prevé condiciones generalmente de buen tiempo, favorables para realizar actividades al aire libre, con un cielo soleado y calimoso. Las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día y ligeramente frescas en la noche debido al viento del noreste.