El COE recomienda a embarcaciones pequeñas permanecer en puerto por oleaje peligroso

Dos pescadores en la costa durante un oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que las condiciones marítimas continúan deterioradas en la costa caribeña, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ante esta situación, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto en la zona costera comprendida desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, debido a la presencia de viento anormal y oleaje peligroso.

Llamado a navegar con precaución

Para el resto de la costa caribeña, las autoridades exhortaron a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

Ante estas condiciones, el COE mantiene el llamado preventivo a la población y a los navegantes, de acuerdo con los reportes del organismo meteorológico