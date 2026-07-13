La semana arranca con temperaturas de hasta 35 °C, tormentas eléctricas y polvo del Sahara

Aambiente brumoso provocado por el polvo del Sahara captado en la avenida España, en Santo Domingo Este, el 12 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo de este lunes estarán dominadas por una concentración moderada de polvo del Sahara y un aumento de la humedad.

El organismo explicó que la humedad, combinada con los efectos del calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerá la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Las lluvias afectarán principalmente las provincias de Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco, así como la parte sur de Santiago y sectores del Gran Santo Domingo.

Las temperaturas seguirán elevadas

Las temperaturas continuarán elevadas debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

Las máximas podrían alcanzar o superar los 35 °C, mientras que la sensación térmica será aún mayor, especialmente en las zonas urbanas y de baja altitud del noroeste, sureste y suroeste del país.

Ante estas condiciones, el Indomet recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a los efectos del calor.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 33 °C y 35 °C.

Sistema anticiclónico

Para el martes, la influencia de un sistema anticiclónico, junto con la escasa humedad y la permanencia de una concentración moderada de polvo del Sahara, favorecerá condiciones mayormente estables en gran parte del país. Sin embargo, la sensación térmica continuará elevada.

Solo se prevén chubascos aislados durante la tarde en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, debido a la interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno.

Para el miércoles persistirán la incidencia del sistema anticiclónico, el bajo contenido de humedad y el polvo del Sahara. Por esta razón, las lluvias significativas continuarán ausentes en la mayor parte del territorio nacional.

Únicamente se esperan chubascos aislados hacia la Cordillera Central y el sureste.