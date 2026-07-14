¡Hasta 40 °C de sensación térmica! Advierten calor sofocante este martes en República Dominicana

Una mujer se protege del sol con una sombrilla mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se prevé un ambiente mayormente soleado, caluroso y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

En su informe del tiempo, el organismo explicó que estas condiciones se deben a la incidencia de un sistema anticiclónico y a la presencia de concentraciones moderadas de partículas de polvo del Sahara, las cuales que limitarán el desarrollo de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias.

No obstante, el Indomet indicó que durante la tarde el calentamiento diurno y los efectos de la orografía podrían provocar algunos chubascos aislados, principalmente en zonas montañosas.

Precauciones por el calor: advierten sensación térmica elevada

El organismo meteorológico advirtió que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia del polvo del Sahara.

Además del pronóstico del Indomet, una alerta meteorológica emitida por Google advierte sobre el calor intenso durante este martes y señala que la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados en algunas localidades del país. La notificación, identificada con un nivel de alerta en color rojo, recomienda tomar precauciones ante las elevadas temperaturas.

Ante las temperaturas calurosas, el Indomet recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Pronóstico para el miércoles

Para el miércoles, el Indomet prevé que continúe un ambiente mayormente seco, soleado y con una sensación térmica elevada debido a la influencia del sistema de alta presión y las partículas de polvo del Sahara.

Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse ligeros incrementos de la nubosidad con chubascos pasajeros en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, producto del calentamiento diurno y los efectos orográficos.

Para el jueves, el organismo pronostica que durante la mañana predominará un cielo despejado y soleado en gran parte del territorio nacional.

No obstante, al finalizar la tarde, el acercamiento de una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el calentamiento diurno y la orografía, favorecerá la ocurrencia de nublados con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en localidades del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.