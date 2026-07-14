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condiciones marítimas Caribe
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Mejoran condiciones marítimas en la costa caribeña, pero mantienen restricciones en el suroeste

Desde Isla Beata hasta La Ciénaga, los operadores de embarcaciones deben navegar con precaución y evitar adentrarse mar afuera, según el COE

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    Mejoran condiciones marítimas en la costa caribeña, pero mantienen restricciones en el suroeste
    Imagen de archivo que muestra fuerte oleaje en costas dominicanas. (ARCHIVO)

    Las condiciones marítimas en la costa caribeña continúan mejorando, aunque las autoridades mantienen restricciones para las embarcaciones pequeñas en parte del litoral suroeste del país.

    Así lo informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), al citar el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    El organismo indicó que, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar adentrarse mar afuera.

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    Restricciones en el litoral suroeste

    • En el resto de la costa caribeña, el Indomet autorizó las operaciones marítimas, aunque recomendó mantener las medidas de precaución habituales.

    El COE exhortó a los navegantes a mantenerse atentos a los boletines oficiales de las autoridades meteorológicas y de protección civil ante cualquier cambio en las condiciones del mar.

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