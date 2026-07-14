El Sismológico detecta al menos siete sismos tras temblor de magnitud 4.5 sentido en Las Terrenas

Todavía no se reportan daños estructurales por los movimientos telúricos. ( EFE )

Después del sismo de magnitud 4.5 sentido este martes en Las Terrenas, provincia Samaná, el Centro Nacional de Sismología registró siete movimientos posteriores en la zona noreste del país, con magnitudes entre 1.5 y 2.6, según los datos disponibles hasta la 13:39 de la tarde, hora dominicana.

El movimiento principal ocurrió a las 11:20 de la mañana, con epicentro a 6.7 kilómetros al este de Las Terrenas, Samaná, y una profundidad de 7.0 kilómetros. El evento fue reportado como sentido en la zona.

Catorce minutos después, a las 11:34 de la mañana, se registró otro sismo de magnitud 2.6, ubicado a 5.1 kilómetros al este de Las Terrenas, con una profundidad de 3.0 kilómetros.

Luego se detectaron tres movimientos adicionales al este-noreste de Las Terrenas:

Magnitud 2.1 a las 12:00 del mediodía, a 11.8 kilómetros del municipio.

Magnitud 2.3 a las 12:21 p.m., a 8.9 kilómetros.

Magnitud 1.6 a las 12:34 p.m., a 9.2 kilómetros.

Los registros más recientes de la secuencia ocurrieron a las 12:44 p.m., con un temblor de magnitud 1.5 localizado a 14.3 kilómetros al este-sureste de Las Galeras, con profundidad de 30.3 kilómetros. Doce minutos después, a las 12:57 p.m., se registró otro sismo de magnitud 2.0, ubicado a 8.4 kilómetros al norte de Las Terrenas, con una profundidad de 10.0 kilómetros. Ambos movimientos ocurrieron en el océano Atlántico.

Más tarde, a la 1:39 p.m., se produjo un nuevo sismo de magnitud 2.1, localizado a 13.2 kilómetros al este de Las Terrenas, también en el oceano Atlantico, con una profundidad de 29.2 kilómetros.

Además, a la 1:18 p.m. se registró un leve sismo de magnitud 2.4, localizado a 18.9 kilómetros al sur de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20.1 kilómetros.

Sin daños

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas asociados al sismo principal ni a los movimientos posteriores.

Aunque en el lenguaje común suelen llamarse réplicas, técnicamente corresponde a las autoridades sismológicas determinar si todos los eventos forman parte de una misma secuencia. En este caso, los registros muestran una concentración de movimientos en un periodo de poco más de una hora después del temblor sentido en Las Terrenas.