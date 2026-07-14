Magnitud 4.5 y 2.6: se registran dos sismos cerca de Las Terrenas, Samaná

Dos temblores, uno de magnitud 4.5 y otro de 2.6, se registraron la mañana de este martes en las cercanías del municipio Las Terrenas, provincia Samaná, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas afectadas.

El movimiento telúrico de mayor intensidad ocurrió a las 11:20 de la mañana y tuvo su epicentro a 6.8 kilómetros al este de Las Terrenas, en el océano Atlántico.

El otro, se registró 14 minutos después a 5.1kilómetros al este de Las Terrenas, Samana.

Reacción oficial

Según los registros del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profundidad del primer temblor fue de 0.1 kilómetros y del segundo 3.0 kilómetros.

El primer sismo fue sentido y percibido en zonas cercanas al epicentro, aunque las autoridades no han emitido reportes de afectaciones asociados al fenómeno.

La región de Samaná forma parte de una zona con actividad sísmica frecuente debido a su ubicación cercana a sistemas de fallas tectónicas del Caribe.

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