El calor no da tregua: Indomet advierte otro día de altas temperaturas en el país

Cielo con aspecto grisáceo por la presencia de partículas de polvo del Sahara en la avenida España,Santo Domingo Este, el 12 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles predominará un ambiente caluroso, con un cielo de aspecto grisáceo y pocas lluvias en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara y condiciones secas que limitarán el desarrollo de la nubosidad.

Aunque las lluvias serán escasas, el Indomet indicó que durante la tarde y primeras horas de la noche podrían registrarse algunos chubascos aislados en localidades de Monte Plata, San Cristóbal, la parte norte del Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.

De acuerdo con el Indomet, las precipitaciones estarán asociadas al calentamiento diurno, la brisa marina y los efectos de la orografía local.

Calor continúa

El organismo meteorológico señaló que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia del polvo del Sahara.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Pronóstico para jueves y viernes

Para el jueves, el Indomet prevé que continúe un ambiente caluroso, con una ligera concentración de polvo del Sahara y algunas lluvias durante la madrugada en zonas del litoral costero caribeño.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, la aproximación de una vaguada favorecerá un aumento gradual de la humedad, lo que, combinado con el calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos con chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, la parte norte de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Para el viernes, el organismo pronosticó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana podrían ocurrir lluvias en provincias del norte, nordeste y sureste, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo.

En horas de la tarde, se esperan chubascos dispersos, acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre localidades del sureste, nordeste, suroeste y la Cordillera Central. Las precipitaciones disminuirán gradualmente durante la noche.