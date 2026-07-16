Prepárese para otra jornada de intenso calor y polvo del Sahara este jueves

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves predominará un cielo mayormente soleado, grisáceo y de aspecto opaco, debido al escaso contenido de humedad y a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

De acuerdo con el informe del tiempo, las precipitaciones continuarán siendo escasas. Durante las horas de la mañana solo se prevén algunos chubascos aislados en las provincias La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y Samaná.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan chubascos locales con posibles tronadas en Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega, producto de la incidencia de una débil vaguada, el arrastre del viento y el calentamiento diurno.

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán calurosas debido a la época del año y a la influencia del polvo del Sahara. Por esta razón, recomienda ingerir suficiente líquido, utilizar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En ese sentido, el organismo indicó que los niños, adultos mayores y las embarazadas son los más sensibles a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 33 °C y 35 °C.

Área de baja presión

El Indomet también informó sobre un área de baja presión localizada sobre el noreste del Golfo de América durante el fin de semana. Según el organismo, este sistema podría desarrollarse lentamente mientras se desplaza hacia el noreste sobre esa zona o cerca de la costa sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana.

La probabilidad de formación ciclónica es de 0 % en las próximas 48 horas (muy baja) y de 20 % en los próximos siete días (baja).

Asimismo, al este del Atlántico tropical, una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical, ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde, se desplazará hacia el oeste/noroeste. La probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas es de 10 %, considerada baja.

Disminuirá el polvo del Sahara

Para mañana viernes, el organismo prevé una disminución en las concentraciones de partículas de polvo del Sahara, por lo que se observará un cielo soleado y menos grisáceo en gran parte del país.

En cuanto a las lluvias, desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana se registrarán algunos chubascos débiles y aislados en varios municipios del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y San Pedro de Macorís, entre otras localidades cercanas.

Durante la tarde se esperan chubascos locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez y San Juan, debido a la incidencia de una débil vaguada.

Para el sábado, las condiciones del tiempo se mantendrán con ligeras concentraciones de polvo del Sahara y las precipitaciones continuarán siendo escasas, por lo que predominará un cielo soleado y de aspecto grisáceo.

No obstante, algunos chubascos aislados podrían generarse por el arrastre del viento hacia provincias del sureste y la Cordillera Central.