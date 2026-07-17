El calor no cesa en el país; temperaturas máximas alcanzarán hasta los 35 grados

Dos mujeres caminan por los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte bajo el intenso sol que afecta al país. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Con unas temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 35 grados Celsius, este viernes el ambiente continuará caluroso en la República Dominicana, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con la entidad, el país seguirá siendo afectado por el calor, debido a la época del año y la influencia del polvo del Sahara. Aunque destacó que para hoy las partículas de polvo sahariano disminuirán su concentración sobre la geografía nacional, advirtió que habrá un aumento de la humedad.

Por tal motivo, el Indomet recomienda a la población, especialmente a los niños, adultos mayores y embarazadas, tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol sin la debida protección por períodos prolongados, sobre todo entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En contraste, la institución señaló que las temperaturas mínimas se situarán entre los 23 °C y 25 °C.

Leves precipitaciones

A pesar del persistente calor, el Instituto Dominicano de Meteorología indicó que los efectos del polvo del Sahara y la leve incidencia de una vaguada, provocarán algunos chubascos en horas de la mañana sobre zonas de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel.

Asimismo, adelantó que, durante la tarde, aunque gran parte del país tendrá cielo de nubes dispersas, se prevén aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento en poblados de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, el norte de San Juan y Elías Piña.

Temporada ciclónica

El Indomet informó que un área de baja presión podría formarse sobre el noreste del golfo de México durante el fin de semana. Según la entidad, este sistema podría desarrollarse lentamente mientras se desplaza hacia el noreste sobre esa zona o cerca de la costa sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana.

En ese sentido, señaló que la probabilidad de formación ciclónica en siete días es de un 20 %.

Por otra parte, indicó que se mantiene bajo vigilancia una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical al sureste de las islas de Cabo Verde. La probabilidad de formación ciclónica en 48 horas es de un 10 %.