El calor roba hasta 84 horas de sueño en zonas de República Dominicana

Los residentes de Santiago y de parte del Gran Santo Domingo perdieron entre 70 y 84 horas de sueño entre 2020 y 2025 debido a las altas temperaturas, según un estudio que analizó 1,338 ciudades de todo el mundo.

De acuerdo con el levantamiento, desarrollado por la organización Climate Central, los habitantes de Santiago de los Caballeros perdieron alrededor de 71 horas de sueño durante el citado período debido a las altas temperaturas nocturnas; siete de esas horas se atribuyen al calentamiento global.

En tanto, los residentes de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este perdieron 76 y 84 horas de sueño, respectivamente, debido al calor.

El informe detalla que, desde la década de 1970, el mundo "ha experimentado un aumento de las temperaturas, así como crecimiento demográfico, desarrollo económico, urbanización y un mayor acceso al aire acondicionado".

Agrega que "a nivel mundial, entre 2020 y 2025, una persona perdió, en promedio, casi 56 horas de sueño cada año debido al calor nocturno. Se estima que seis horas de esa pérdida anual de sueño, o poco más del 10 %, pueden atribuirse al calentamiento causado por el cambio climático".

"Esto equivale a casi siete noches de sueño perdidas cada año debido al aumento de las temperaturas nocturnas, incluida aproximadamente una noche relacionada con el cambio climático", indica el estudio.

El impacto no afecta por igual a toda la población. Los adultos mayores, las mujeres, los niños pequeños, las embarazadas y las personas de menores ingresos son especialmente vulnerables.

Esta situación se agrava en las grandes ciudades que sufren el "efecto de isla de calor urbana", que provoca temperaturas nocturnas más elevadas que las registradas en las zonas rurales.

El informe también destaca que el acceso al aire acondicionado continúa siendo muy desigual entre países y grupos sociales, por lo que las personas con menos recursos podrían estar experimentando pérdidas de sueño incluso mayores que las estimadas.

Calor en República Dominicana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha informado que las temperaturas se mantendrán elevadas debido a la época del año y a la influencia del polvo del Sahara.

El organismo recomienda tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol sin la debida protección durante períodos prolongados, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más sensibles al calor.

Un informe del Indomet indicó que ocho demarcaciones registraron nuevos récords de temperatura máxima durante junio de este año. Tal es el caso del municipio de San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, cuya estación meteorológica registró cerca de 40 grados Celsius.