Calor intenso y oleaje peligroso: las dos alertas de Indomet para este sábado

Ambiente brumoso provocado por el polvo del Sahara captado en la avenida España, en Santo Domingo Este, el 12 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE )

La República Dominicana continuará este sábado bajo la incidencia de una concentración de polvo del Sahara, lo que mantendrá un ambiente caluroso y de escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C, mientras que las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Indican prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Aunque predominarán las nubes aisladas durante buena parte del día, Indomet no descarta lluvias pasajeras en horas de la mañana sobre provincias como La Altagracia, La Romana, Samaná y El Seibo, debido al arrastre del viento.

Chubascos dispersos

En la tarde y primeras horas de la noche se esperan chubascos dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, con aisladas tronadas sobre Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez y Elías Piña, producto del calentamiento diurno y los efectos de la orografía.

Para el Gran Santo Domingo, el pronóstico indica un ambiente caluroso con nubes aisladas durante el día y la posibilidad de chubascos aislados al final de la tarde y durante la noche.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles navegar con precaución y no aventurarse mar adentro en la costa caribeña al sur de Pedernales, desde Cabo Falso hasta Cayo Pisaje, debido al oleaje peligroso y al viento anormal.

En el resto de las costas del país no hay restricciones.