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vaguada Golfo de América
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Indomet vigila vaguada con potencial ciclónico de 60 %; no representa peligro para el país

Indomet asegura que las condiciones del tiempo en el Gran Santo Domingo serán de lluvias ligeras y temperaturas cálidas

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    Indomet vigila vaguada con potencial ciclónico de 60 %; no representa peligro para el país
    Mapa de monitoreo del Indomet. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que mantiene bajo vigilancia un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una vaguada en los niveles bajos y altos de la troposfera, localizada sobre la porción norte del Golfo de América y zonas cercanas al estado de Florida, en Estados Unidos.

    Según el organismo, el sistema presenta una probabilidad media, de un 60 %, de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

    No obstante, Indomet precisó que, debido a su ubicación, distancia y la trayectoria prevista, no representa peligro para la República Dominicana.

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    • En cuanto a las condiciones del tiempo sobre el país, la entidad indicó que este domingo predominará un ambiente con lluvias ligeras en distintas localidades, producto de la humedad e inestabilidad presentes en la región.

    Condiciones en el país

    Para el Gran Santo Domingo, se esperan temperaturas entre 26 °C y 32 °C, con una sensación térmica más elevada durante la tarde debido a la combinación del calor y la humedad.

    Indomet aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema y reiteró que informará oportunamente a la población sobre cualquier cambio significativo en su desarrollo o desplazamiento.

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