Pronostican chubascos durante la tarde y temperaturas de hasta 35 °C este lunes

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes el sistema de alta presión continuará manteniendo condiciones de tiempo mayormente estables en gran parte del país. No obstante, una onda tropical ubicada sobre la porción oriental del territorio nacional aportará un ligero aumento de humedad.

Como resultado, durante la tarde se registrarán incrementos nubosos con chubascos dispersos y tronadas aisladas en Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo. Estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Persistirá el calor

El Indomet explicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año, la incidencia del viento del este/sureste y la presencia de polvo del Sahara.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante este panorama, el organismo recomendó ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y señaló que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Recomendación en el mar

Para la costa caribeña, especialmente entre Pedernales y Barahona, el Indomet recomendó a las embarcaciones frágiles y pequeñas navegar cerca del litoral y evitar alejarse mar adentro debido al viento y al oleaje anormal. En el resto de la costa no hay restricciones.

Depresión tropical sin peligro para el país

El organismo también informó que la depresión tropical número 2 se ubica a unos 190 kilómetros al sur de Panama City, Florida, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

Según el Indomet, por su ubicación y trayectoria prevista, este fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Lo que se espera para los próximos días

Para el martes, se espera que la onda tropical haya salido del área de pronóstico. No obstante, las condiciones meteorológicas seguirán influenciadas por la humedad transportada por el viento y por los efectos locales del calentamiento diurno.

Durante la mañana se prevén chubascos aislados sobre localidades del noreste y el Valle del Cibao. En horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Duarte, el Gran Santo Domingo y otros municipios del noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El miércoles, una vaguada en varios niveles de la troposfera favorecerá la ocurrencia de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde, sobre localidades del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.