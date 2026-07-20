Depresión tropical está a punto de convertirse en tormenta; no ofrece peligro para RD

Imagen satelital de la depresión tropical dos, localizada sobre el norte del Golfo de México, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). ( FUENTE EXTERNA )

La depresión tropical dos podría fortalecerse y convertirse en tormenta tropical durante el transcurso de este lunes, mientras avanza lentamente por el norte del Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Por su localización en el norte del Golfo de México y la trayectoria proyectada hacia las costas del sur de Estados Unidos, el fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

A las 5:00 de la mañana, hora dominicana, el centro del fenómeno se encontraba cerca de la latitud 28.5 norte y la longitud 85.4 oeste, aproximadamente 190 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y 355 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de apenas seis kilómetros por hora. Su presión mínima central fue estimada en 1,006 milibares.

Datos obtenidos por un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense confirmaron que la depresión se había fortalecido durante la madrugada.

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó una intensificación gradual y anticipó que el fenómeno podría alcanzar la categoría de tormenta tropical más tarde este lunes.

De acuerdo con la trayectoria proyectada, la depresión mantendría un movimiento lento hacia el noroeste durante el próximo día, antes de girar hacia el oeste-noroeste o el oeste. El sistema se movería cerca o a lo largo de la costa norte del Golfo de México durante los próximos días.

Amplían vigilancia de tormenta tropical

Ante la evolución del fenómeno, las autoridades extendieron la vigilancia de tormenta tropical hasta la frontera entre Mississippi y Alabama.

La vigilancia se encuentra vigente desde el río Ochlockonee, en Florida, hasta el límite entre Mississippi y Alabama, incluyendo toda la costa de Alabama en el Golfo.

Una vigilancia significa que condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área señalada durante las próximas 24 a 48 horas. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que probablemente será necesario emitir nuevas vigilancias o avisos durante los próximos dos días.

Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a sentirse desde la noche de este lunes y extenderse hasta el martes.

Riesgo de inundaciones

La depresión podría producir acumulaciones de lluvia de entre 50 y 100 milímetros hasta el viernes, con cantidades aisladas cercanas a los 150 milímetros.

Las precipitaciones afectarían zonas costeras y localidades del interior desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas, incluyendo el sur de Alabama, Mississippi y Louisiana.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

También existe riesgo de inundaciones costeras debido a la combinación de la marejada ciclónica y la marea. El agua podría alcanzar entre 30 y 90 centímetros sobre el nivel del suelo en sectores comprendidos desde Indian Pass hasta Chassahowitzka, Florida, así como entre las fronteras de Mississippi, Alabama y Florida.

Un aumento similar del nivel del mar es posible en la bahía de Mobile. Las mayores acumulaciones de agua se registrarían en las zonas inmediatamente próximas a la costa.

El organismo estadounidense indicó que el alcance de las inundaciones dependerá del momento en que coincidan la marejada y la marea alta.

Oleaje peligroso

El sistema ya está generando fuertes marejadas en sectores de la costa de Florida y se espera que el oleaje se extienda hacia el oeste durante la semana.

Estas condiciones podrían provocar rompientes peligrosas y corrientes de resaca capaces de poner en riesgo la vida de bañistas y navegantes, según el Centro Nacional de Huracanes.

Las autoridades recomendaron a los residentes de Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y Texas mantenerse atentos a los boletines de las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional.